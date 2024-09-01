المسرح العربي يكرّم كريم عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، عن إطلاق اسم الفنان الكبير كريم عبد العزيز، على الدورة الخامسة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما سيتم تكريمه خلال المهرجان، تقديرًا للتاريخ الفني الكبير لهذا الفنان، الذي قدم مئات الأعمال المميزة في تاريخ الفن المصري.

وأعرب عصمت عن سعادته أن الدورة تحمل اسم نجم كبير، وتكريم مستحق لنجم مصر والوطن العربي كريم عبد العزيز، وذلك استكمالًا لنهج مهرجان المسرح العربي، في تكريم كبار النجوم، إذ كرم المهرجان في الدورة الثالثة، اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم الفنان ماجد الكدواني.

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، أن المهرجان هذا العام من المتوقع أن يضم سبعة عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، تقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلا افتتاح وختام المهرجان في دار أوبرا سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.