أحمد حاتم يتلقى تهنئة من هنا الزاهد.. وردّه يحدث جدلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد على خخاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بوستر مسلسل “عمر أفندي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم ويعرض حالياً على منصة شاهد، ووضعت في قلب البوستر صورة لها مع حاتم من أحد أعمالهما معاً، وعلقت على البوستر قائلة: “قلبي مش مسامح، مبروك بس من ورا قلبي”.

وأعاد أحمد حاتم نشر تهنئة هنا الزاهد له على مسلسل “عمر أفندي”، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” ورد عليها قائلاً: “إنتي اللي ابتديتي يا هنا”، وهو ما أثار الحيرة والجدل بين جمهور النجمين حول ما يقصده حاتم بتعليقه.

مسلسل “عمر أفندي” من بطولة أحمد حاتم وآية سماحة ومصطفى أبو سريع ومحمد رضوان ورانيا يوسف ومحمود حافظ من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماضيًا لا يعلم عنه شيئاً، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.