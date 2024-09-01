هاري ويليام يلتقيان بعد أشهر من القطيعة والمشاكل.. وهذا ردّ فعل الملك تشارلز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يتمكن الملك تشارلز الثالث من كبح جماح مشاعره وبكى من السعادة بعد معرفته أن ولي العهد الأمير ويليام إلتقى بشقيقه الأمير هاري في جنازة عمهما اللورد روبرت فيلوز في المملكة المتحدة، بعد أشهر من القطيعة والمشاكل.

وأكدت الصحف البريطانية أن الأمير هاري سافر بشكل سري إلى بريطانيا لحضور مراسم تأبين عمهما الذي حضره أيضاً أمير ويلز, لتكون الجنازة هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الأخوان المتخاصمان تحت سقف واحد منذ تتويج والدهما الملك تشارلز عام 2023.

وفي حديث مع صحيفة The Sun، أكد القس ظان تانسي الذي قاد الحدث التكريمي في كنيسة سانت ماري أن الأخوين المنفصلين التقيا “بشكل لطيف” في المراسم الحزينة.

وقال: “كنت أستعد لمدة نصف ساعة قبل الخدمة، لذا لم أر أحداً يدخل من الباب. وعندما أقدم الخدمة، أرتدي نظارتي لاتمكن من رؤية أوراقي ولكنني لا يمكنني تمييز كلة الوجوه بخلاف الصف الأول، حيث رأيتهما معاً”.

وزعم شهود عيان أنهم “لم يروا الأخوين المتخاصمين يتحدثان مع بعضهما البعض بل حافظا على مسافة بينهما”، وكذلك أكدت القس انهما لم يتبادلا الأحاديث ولكن اللقاء كان ودي بينهما وخالي من العصبية والتوتر.

تجدر الإشارة إلى أن الاثنين التقيا لأول مرة منذ جنازة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022. وسط تقارير عن لم شمل هاري وويليام وعودة المياه إلى مجاريها مع الشقيقين وهو ما أسعد الملك تشارلز وجعله يشعر بالطمأنينة في الفترة الأخيرة.