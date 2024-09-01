“رأيي لن يتغير”.. إلهام شاهين تحسم جدل تصريحها عن الصلاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت الفنانة إلهام شاهين خلال الأيام الماضية لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاتها الأخيرة حول الصلاة، ورفضها توقف العمل بحجة الصلاة.

وردت إلهام شاهين في تصريحات صحفية على الانتقادات التي طالتها، قائلة: “طول عمري بتعرض للانتقادات وأصبحت لا أهتم بها أو أعطي لها قيمة أكبر من حجمها”.

تابعت: “رأيي عن الصلاة في أوقات العمل لن يتغير، فالعمل عبادة ولا يجب أن تكون الصلاة ذريعة لتعطيله، ومثلما تعرضت للانتقادات، فهناك الكثير من الجمهور الذين حرصوا على دعمي والوقوف بجانبي في تلك الأزمة”.

وكان قد انتشر خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر ظهرت فيه إلهام شاهين وهي تتحدث عن أحد المخرجين وأنه كان يترك العمل في أوقات الصلاة، مما تسبب في تأخير التصوير في هذا العمل، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقادها.

وردّت إلهام على تلك الانتقادات مؤكدةً أن تصريحاتها عن المُخرج الذي كان يترك العمل أثناء وقت كل صلاة ليست حديثة، وإنما أدلت بها منذ 25 عاماً، في إحدى الندوات.

إذ قالت: “الإخوان وراء نشر هذا الفيديو حالياً”، وأضافت: “حملة إخوانية واضحة وراء نشر الفيديو، وواضح إني تعباهم ومشغولين بيا وبآرائي جداً… واسمي بيبع بالنسبة لهم”.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين الفنية، مسلسل “الفريدو” المأخوذ من إحدى قصص رواية “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضه نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي…، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.