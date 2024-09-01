في عيد ميلادها الـ54.. تقليد الملكة رانيا العبدالله بوسام النهضة المرصع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفل الأردنيون بيوم ميلاد الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، الـ54 السبت، على مواقع السوشيال ميديا برسائل مليئة بالحب والمشاعر الجميلة.

وبهذه المناسبة، حظيت الملكة رانيا بتكريم خاص من العاهل الأردني بوسام النهضة المرصع تقديراً لعطائها المتميز، ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن بمختلف الميادين.

وكذلك نشر الديوان الملكي صورة مشتركة للملك والملكة، بمناسبة عيد ميلاد الملكة رانيا، مصحوبة ببيان رسمي أشاد بدورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن، وكذلك حمل البيان رسالة من العاهل الأردني جاء فيها: “لا أكاد أحط في قرية أو أزور منزلًا إلا ليحملني أهلنا أطيب التحيات الممزوجة بالتقدير لجهودك في تنمية وطننا وزرع الأمل في دروب مستقبل أبنائنا وبناتنا، ولا أرى في عيونهم إلا المحبة الصادقة لزوجة ملكهم وأم ولي عهدهم”.

وتتمتع الملكة رانيا بشهرة واسعة تتجاوز حدود الأردن، وباتت رمزاً عالمياً للأناقة والعمل الإنساني، بحضورها البارز في مختلف المواقف الإنسانية.

ومنذ ارتباط الملكة بالملك الأردني وهي تعمل على خدمة المواطمدنين في الأردن من خلال رعاية برامج ومشاريع انمائية ووطنية مميّزة. وأطلقت الملكة عدة مبادرات لدعم جهود التعليم وتهتم ببرامج تدريب وتأهيل المعلمين وتقدم للأيتام فرصة التعليم والتمكين، وكذلك تسلط الضوء على المتميزين من معلمين ومدراء ومرشدين لنشر التميز في مدارس المملكة كثقافة وممارسة.

وإلى جانب نشاطها الإنساني، تعرف الملكة رانيا بأناقتها المميّزة وتشتهر بإطلالاتها المحتشمة الراقية التي تمزج بين الأصالة والعصرية والتي تحمل توقيع أشهر وأفضل دور الأزياء العالمية.