تامر حسني يوقف تصوير فيلمه لإنقاذ فتاة.. موقف نبيل في الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ العاملون في فيلم “ريستارت” بالنجم المصري تامر حسني يجري فجأة تاركاً التصوير ويتجه ناحية فتاة ويداري عليها بجسده ويصرخ مطالباً إيقاف التصوير وإحضار ملابس للفتاة.

المشهد التلقائي لتامر استرعى انتباه الموجودين ليكتشفوا أن الفتاة تعرضت لموقف محرج خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم حيث اشتبكت ملابسها بطريق الخطأ بإحدى الآلات ما أدى إلى نزعها عنها، فما كان من تامر بعد ملاحظته ما حدث إلا أن جرى ناحية الفتاة ليداري عليها بنفسه من نظر الموجودين، وطالب بوقف التصوير وخصص لها كرفانًا حتى إحضار ملابس أخرى لها.

يُذكر أن تامر حسني قارب على إنهاء تصوير فيلمه الجديد “ريستارت”، المقرر الانتهاء من تصويره بشكل نهائي الأسبوع المقبل، ليتسنى عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان تامر قد انتهي من تصوير عدة مشاهد في عدد من المناطق الشعبية منها شبرا مصر وروض الفرج، بعد تصويره مؤخرًا لبعض مشاهد الفيلم بأحد الملاهي الليلية في منطقة الهرم.

ويشهد الفيلم تعاونًا جديداً بين تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد فيلمي “مش أنا” و”تاج”.