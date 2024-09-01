دينا الشربيني بطلة أمام هذا الفنان للمرّة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان يوسف الشريف في اتخاذ خطوات جادّة بشأن التحضيرات لفيلمه الجديد “ديربي الموت”، الذي يعود به الى السينما بعد غياب ست سنوات، وهو من إنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

واستقر رأي صنّاع العمل على التعاقد مع الفنانة دينا الشربيني لتكون البطلة أمام يوسف الشريف، في تعاون هو الثاني بينهما بعد تقديمهما فيلم “بني آدم” الذي كان آخر أعمال الشريف في السينما، لتكون عودته إلى السينما أمام دينا الشربيني بطلة آخر أفلامه.

يُذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني السينمائية، فيلم “شقو” الذي شاركها في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة…، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وكان فيلم “بني آدم” قد عُرض في عام 2018، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته كلٌ من: أحمد رزق، دينا الشربيني، هنا الزاهد، الراحل محمود الجندي، بيومي فؤاد، خالد كمال، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وعبدالرحمن محمد.