درة تتحدث عن تجربتها الأولى في الإخراج.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة درة عن فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “وين صرنا”، والذي تخوض من خلاله تجربتها الأولى في عالم الإخراج.

وقالت درة في تصريحات صحفية: “الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الوثائقية التسجيلية، ويسلط الضوء على أرض فلسطين والقضية الفلسطينية، كما نبرز عددًا من الجوانب الحياتية والواقع بمنظور وشكل جديد”.

وتابعت: “نحن حاليًا في مرحلة المونتاج ومن المقرر عرضه قريبًا، وسعيدة للغاية بتحقيق أحد أحلامي وخوض تجربة الإخراج وأتمنى أن أكررها مرة أخرى”.

يُذكر أن درة غابت عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، بعدما تأجل مسلسلها “أزمة نسب”، ويشاركها البطولة فيه كل من نبيل عيسى، هند عبدالحليم، إسلام جمال، فتوح أحمد، نهال عنبر، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد محمد عبده.

أما على مستوى السينما، فكان آخر أعمال درة فيلم “جدران”، والذي عرض في 2022، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وإخراج محمد بركة، وشارك في بطولته كل من: نيقولا معرض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، ونادر جودة.