بإنذار قضائي.. مؤلف "كل الحاجات" يطالب شيرين عبدالوهاب بحقوقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تواجه المطربة شيرين عبدالوهاب أزمة قانونية جديدة، بعد تلقيها رسميا إنذارا قضائيا، من محامي الشاعر طارق عبدالستار، صاحب كلمات أغنيتها "كل الحاجات".

الشاعر طارق عبدالستار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بعد مرور حوالي شهرين، من قبول وساطات من زملاء بالمجال، والمحامي السابق للمطربة، لم أجد أمامي إلا اللجوء للقضاء، بعد تسريب ونشر أغنية (كل الحاجات)، بدون إذني كمؤلف لكلماتها".

وتابع "مستشاري القانوني هشام عبدالعليم، قام باتخاذ كل الإجراءات القانونية، لحفظ حقوقي، وتم إرسال إنذار قضائي بالفعل للمطربة، وتم تسليمه لها رسميا على يد محضر".

يُذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب دخلت قوائم ترند موقع "إكس"، عقب طرحها أغنية جديدة بعنوان "عسل حياتي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وفواصل موسيقية للموزع نابلسي.