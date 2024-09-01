شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها: "ربنا يديمكم نعمة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها بموقع "إكس".

وكتبت شيرين: "أنا باشكر كل شخص ولد أو بنت، وبقولكم إني بتابع تعليقاتكم الجميلة دي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، لأن أنتم حياتي كلها، وآسفة أني مش برد على واحد واحد بس بشوف كل تعليقاتكم".

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، طرحت أحدث أغانيها بعنوان "عسل حياتي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وفواصل موسيقية للموزع نابلسي.

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