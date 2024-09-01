بالصور| ملك أحمد زاهر بصحبة شقيقتها ليلى في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها، على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل عدد كبير من جمهورها.

ونشرت ملك، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله عليكم قمرات، أحلى ملوكة وليلى، ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، زي القمر ما شاء الله".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي.

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