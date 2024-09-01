هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد ليلى أحمد زاهر.. والأخيرة: أنا محظوظة بوجودك في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد احتفال خطيبها الفنان والمنتج هشام جمال بعيد ميلادها.

وحرص هشام على تهنئة ليلى بعيد ميلادها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية وقال: "عام آخر وأنا أشاهد رفيقتي وهي تنمو وتتوهج، عيد ميلاد سعيد يا لولو الحلوة والبريئة، إلى عام جديد ونشجع ونتوافق مع بعضنا أكثر وأكثر".

وعلقت ليلى: "حبيبي وصديقي المفضل، وزوجي المستقبلي، أريدك أن تعلم أنني الأكثر حظا بوجودك في حياتي.. أعشقك".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كانت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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