مي كساب تشوق جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية "قطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة مي كساب متابعيها، لأحدث أعمالها الغنائية "قطة"، والتي من المقرر أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

ونشرت مي، مقطع فيديو من الأغنية، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جاهزين، ميعادنا الخميس الجاي 5 سبتمبر، على جميع المنصات الإلكترونية".

يذكر أن أخر أعمال مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه الدرامية شخصية "عائشة" .

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضًا:

بالصور| ملك أحمد زاهر بصحبة شقيقتها ليلى في أحدث ظهور

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها: "ربنا يديمكم نعمة في حياتي"