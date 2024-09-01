فن ومشاهير

مي كساب تشوق جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية "قطة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة مي كساب متابعيها، لأحدث أعمالها الغنائية "قطة"، والتي من المقرر أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

ونشرت مي، مقطع فيديو من الأغنية، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جاهزين، ميعادنا الخميس الجاي 5 سبتمبر، على جميع المنصات الإلكترونية".

يذكر أن أخر أعمال مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه الدرامية شخصية "عائشة" .

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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