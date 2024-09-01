عزيز الشافعي يروج لأحدث أغانيه مع شيرين عبدالوهاب "عسل حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الملحن عزيز الشافعي مع جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو من أغنية "عسل حياتي" للفنانة شيرين عبدالوهاب.

ونشر الشافعي مقطع من الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "عسل حياتي شيرين، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع نابلسي ميكس وماستر خالد سند".

وتقول كلمات الأغنية "الاختيار الصعب أنت، والاختيار الأحلى، حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها، مريت معاك بكل شيء عانيت، بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر، سافرت وياك للقمر يا قمر".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا 4 أغاني من ألبومها الجديد، وهي: "هنحتفل" و"بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" و"ما زال على البال".

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