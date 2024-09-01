بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" مرتدية الملابس الرياضية.

وكانت أخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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