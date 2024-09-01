من داخل مسجد السلطان حسن.. تارا عماد تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تذكرت الفنانة الشابة تارا عماد والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، وذلك أثناء تواجدها داخل مسجد السلطان حسن في القاهرة.

ونشرت تارا الصور على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بحب أوي تفاصيل بلدنا، من أكتر الأماكن إلي بحب أزورها واستمتع بطاقتها وهدوئها هو جامع السلطان حسن، صاحبتي ديانا أخدت الصور دي واحنا جوة".

وتابعت: "أول ما شفت الصور شوفت مامتي. شايفة واقفة مامتي، و طريقة لبس مامتي وتعابير وش مامتي، أنا فاكرة أول ما شفت صورة معينة من دول حسيت بيها أوي. حسيت بـ قد إيه إحنا فعلاً بنكبر وبنكون أهلنا، كل ما بنكبر كل ما تفاصيل أسلوبنا وملامحنا فعلاً بتكون طبعت من أهلنا، اتبسطت أوي إني حسيت إني شبهها، وإن فيا كتير أوي منها، الله يرحمك يا مامتي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر" الذي عرض في رمضان 2024 من بطولة النجوم: ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

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