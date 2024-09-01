شكرا لقرائتكم خبر عن كامبرباتش ورافى كاسيدى ورامى مالك فى حفل عشاء على هامش مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص كل من بيندكت كامبرباتش ورافي كاسيدي ورامي مالك على حضور حفل عشاء Miu Miu، على هامش مهرجان فينسيا السينمائي المقام حاليًا.

وفي سياق متصل تألقت النجمة العالمية أنجلينا جولى أثناء ظهورها على السجادة الحمراء، بحضور العرض العالمى الأول لفيلم Maria، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ81، إذ لم تتألق بإطلالتها فحسب وإنما بموقفها الإنسانى مع شخص مصاب بضمور العضلات.

أنجلينا جولى فور مشاهدتها الشخص المصاب وعلمها بأنه معجب بها ذهبت إليه على الفور خاصة بعدما علمت أنه مصاب بمرض التصلب الجاني الضموري وممدد على سرير، ووضعت يدها بلطف على كتفه وتحدثت إليه بضع دقائق.

فيلم Maria من إخراج المخرج الشهير بابلو لارين ماريا، ويحكي الفيلم، السيرة الذاتية، والمأساوية لحياة أعظم مغنيات الأوبرا في العالم ماريا كالاس، ويشارك أنجلينا جولي في بطولة الفيلم كل من، بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي، وفاليريا جولين.



رامي مالك



رافي كاسيدي