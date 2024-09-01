شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أغاني شيرين عبد الوهاب بين الطرح والحذف.. آخرها أغنية عسل حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصير مجهول تواجهه الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة، خاصة بعد استمرار حذف أغانيها بمجرد طرحها على منصات الاستماع، ويعود ذلك إلى الخلاف بينها وبين شركة روتانا والذى وصل لساحات القضاء خلال الفترة الأخيرة، ورغم أن شيرين أصدرت عدة بيانات صحفية بأنها فسخت التعاقد مع روتانا، إلا أن الأخيرة مستمرة في حذف أغانيها بمجرد طرحها.

وآخر الأغانى التي طرحتها شيرين أمس بعنوان عسل حياتى، ولكن لم تستمر الأغنية لساعات، وتم حذفها مباشرة من الجهات المختصة بذلك، نظرًا لأن روتانا أبلغت إدارة اليوتيوب أنها تملتك تلك الحقوق، وهو ما دفع شيرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد روتانا.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حساب رسمي لها عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب.

وشهدت الأيام الماضية قيام شركة روتانا بحذف الثلاثة أغانى طرحتها شيرين على منصاتها المختلفة بالسوشيال ميديا بسبب الخلاف القانونى الواقع بين شيرين والشركة، إلا أنه رغم ذلك طرحت شيرين الأغنية الجديدة "وما زال عالبال".

