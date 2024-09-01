شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل حالة خاصة على cbc بدءًا من غدٍ بعد نجاحه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه دسوقى والفنانة غادة عادل، للمرة الأولى على التليفزيون عبر قنوات CBC وذلك بعد عرضه في بداية العام الجاري على منصة Watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، من إخراج عبد العزيز النجار، ومن إنتاج طارق الجنانينى.

ويعرض مسلسل حالة خاصة يوميًا من السبت إلى الأربعاء على cbc الساعة 8 مساءً والإعادة 3 صباحا و1 صباحًا كما يعرض على CBC drama الساعة 11 مساء على أن تكون الإعادة 9 صباحا و4 مساء.

ونشر طه دسوقي بوستر شخصيته بالمسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق " مسلسل حالة خاصة يعرض لأول مرة على التليفزيون ابتداء من غدا على CBC وCBC دراما.

حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.