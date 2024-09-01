شكرا لقرائتكم خبر عن صالح العويل يطمئن الجمهور على حالته الصحية في حواره مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

زار الخليج 365 الفنان صالح العويل، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعدما زاره الفنان ياسر جلال، تلك الزيارة التي أثرت في روحه المعنوية، وطمأن صالح العويل الجمهور على حالته الصحية مؤكدًا أنه في تحسن مستمر ومن المقرر خروجه اليوم الأحد على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على رعاية وعلاج الفنان صالح العويل وعلى التكفل بعلاجه وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، كما وجه الشكر للدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية والدكتور شريف عبد الستار مدير عام المستشفى الذي يعالج فيها الفنان صالح العويل.

ومن جانبه كشف هشام نجل الفنان القدير صالح العويل عن حرص النجم ياسر جلال على الحضور إلى المستشفى وزيارة والده بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، استدعت نقله إلى المستشفى.

وأشار هشام العويل في تصريح لـ"الخليج 365"، عن أن النجم ياسر جلال خلال زيارته قام بتوصية الأطباء والعاملين بالمستشفى على والده، موجهًا الشكر له.

دخل الفنان صالح العويل مجال الفن عن طريق الفنان مطاوع عويس، الذي كان يجلس معه على مقهى بشارع عماد الدين والذي رشحه للاشتراك في فيلم اللص والكلاب بدور صغير وسط المجاميع في نهاية الفيلم، وذلك في فترة الستينات.

قدم الفنان صالح العويل الكثير الشخصيات المختلفة ولكن أغلبها تتسم بأدوار الشر، فعلي سبيل المثال قدم شخصية سائق الأتوبيس الذى تسبب في حادث بفيلم "ضد الحكومة"، وقدم شخصية أحد أفراد عصابة بفيلم "الشيطانة التي أحبتنى"، بجانب أدوار أخرى مثل عسكري السجن في فيلم "حنفي الأبهة".

شارك صالح العويل فيما يقرب من 250 عملا فنيا ما بين السينما والدراما بأدواره الثانوية، ولكنه تميز خلالها ففي السينما شارك في، اللص والكلاب، كلمة شرف، ضاع العمر يا ولدى، الامبراطور، مستر كاراتيه، حسن اللول، كتيبة الإعدام، لهيب الانتقام، الرصاصة لا تزال في جيبى، عصابة حمادة وتوتو، شمس الزناتى، النوم في العسل، وغيرها.

لم يكتف صالح العويل بالظهور في السينما فقط، بل شارك في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية منها، رأفت الهجان، ليالى الحلمية، السيرة الهلالية، زيزينا، نصف ربيع الآخر، العصيان، الأصدقاء، أميرة في عابدين، جحا المصري، فارس بلا جواد وغيرها.



الفنان صالح العويل



الفنان صالح العويل الزميل مصطفى القصبى

الفنان صالح العويل طمأن الجمهور على حالته الصحية