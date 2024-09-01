شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان عاطف بشاى لكنيسة كليوباترا بحضور محمود حميدة ومحمود قابيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان السيناريست عاطف بشاى إلى كنيسة كليوباترا بمصر الجديدة، لتأدية الصلاة عليه برفقة أقاربه وأصدقائه، والفنان محمود حميدة ومحمود قابيل.



محمود حميدة



جنازة السيناريست عاطف بشاى في كنيسة كليوباترا بحضور محمود قابيل



محمود قابيل في جنازة السيناريست عاطف بشاى في كنيسة كليوباترا



محمود حميدة في جنازة السيناريست عاطف بشاى بكنيسة كليوباترا



محمود حميدة في جنازة السيناريست عاطف بشاى



جنازة السيناريست عاطف بشاى في كنيسة كليوباترا



وأعلن المنتج محمد العدل الجمعة الماضي وفاة السيناريست عاطف بشاى، وكتب على فيس بوك "وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".

وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد إصابته بنزيف في المخ استدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.