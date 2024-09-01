شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان السيناريست عاطف بشاى من كنيسة كليوباترا بمصر الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان السيناريست عاطف بشاى بكنيسة كليوباترا بمصر الجديدة، بحضور بعض أقاربه وأصدقائه وكذلك عدد من الفنانين منهم محمود حميدة ومحمود قابيل والناقدة ماجدة موريس وعدد من السينمائيين.

وأعلن المنتج محمد العدل، الجمعة الماضي، وفاة السيناريست عاطف بشاى، وكتب على فيس بوك "وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".

وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد إصابته بنزيف في المخ استدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.



جنازة عاطف بشاى