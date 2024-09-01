ملتقى التميّز والإبداع العربي يكرّم نخبة من أهم الفنانين

أكدت الدكتورة داليا المتبولي، رئيس ملتقى التميّز والإبداع العربي، ورئيس أكاديميّة ويكميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي، أنها سعيدة بإقامة الدورة الثالثة للملتقى والمقرر إقامتها في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة وذلك بعد تحقيقه النجاح الكبير في الدورات السابقة.

وأضافت دكتورة داليا المتبولي بأن التحضير للدورة الثالثة قد إستغرق ثلاثة أشهر من العمل المتواصل لإختيار الأفضل من بين الكثير من الأعمال الفنية التي عرضت خلال العام ٢٠٢٣، بالإضافة لتقييم الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المنصرف.

وأكدت رئيس ملتقى التميز والإبداع العربي أن الجوائز المقرر الإعلان عنها خلال الحفل جاءت بناءً على تصويت جماهيري وإستفتاء نقدي لمجموعة من أهم نقاد مصر وذلك بعد مشاهدة الكثير من الأعمال على مدار شهر ونصف لإختيار الأفضل وتقييم كل ما هو يستحق الجوائز.

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هذا ويُعتبر ملتقى التميز والإبداع العربي منصة مهمة تجمع بين النخبة من الفنانين والإعلاميين من مختلف أرجاء الوطن العربي، ومن أبرز الفنانين المشاركين في هذا الحدث كل من غادة عبد الرازق،, مي كساب، سمية الخشاب، بسرا اللوزي، حنان مطاوع، شريف منير، أحمد بدير، شيكو، سهر الصايغ، دياب، نهى عابدين، باسم سمرة، أحمد زاهر، حمادة هلال، مي عمر، هنا الزاهد، شركة “سيدارز آرت برودكشن – صّباح إخوان”، هبة مجدي، المخرج مجدى أبو عميرة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين في مصر والوطن العربي، مما يعزز من مكانة هذا الملتقى كواحد من أبرز الأحداث الثقافية والفنية في المنطقة.