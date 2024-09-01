سيلا ترك اوغلو تعيش قصّة حب جديدة مع انطلاق تصوير “شراب التوت٣”

دخلت الممثلة التركية، سيلا ترك أوغلو، في علاقة حبّ جديدة مع رجل الاعمال والمؤثّر عطا آيلديز وذلك بعد أكثر من عام على انفصالها عن الممثل التركيَ ألب نافروز(خليل في مسلسل “وجع القلب”).

وقد انتشر العديد من الصور التي تجمع سيلا وعطا دون تقديم أي تفاصيل اضافية حول علاقة الثنائي المستجدة.

وكانت سيلا ترك أوغلو، قد فازت في وقت سابق من هذا العام بلقب “أجمل امرأة في العالم على قيد الحياة” في تصويت مجلة The Netizens Report لعام ٢٠٢٤.

تصدّرت سيلا ترك أوغلو (دوغا في مسلسل “شراب التوت”) غلاف المجلّة بعد فوزها باللّقب، بينما فاز خليل ابراهيم جيهان، بلقب “أوسم ممثل تركي” ضمن نفس التصويت.

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وكانت سيلا ترك أوغلو قد حقّقت نجاحًا كبيرًا في المسلسل التركيّ “شراب التوت” الذي انطلق تصوير الموسم الثّالث منه يوم الأربعاء الفائت وذلك كي يصبح جاهزًا للعرض بين ١٣ أو ٢٠ ايلول/سبتمبر القادم. لقراءة المزيد:على الرغم من كل الانسحابات، هكذا ستنطلق احداث الموسم الجديد من “شراب التوت” التركي