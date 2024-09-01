أيتن عامر تغني مع تامر حسني "معلمين" في حفله بمراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها مقطع فيديو لها، وهي تغني مع الفنان تامر حسني أغنيته "معلمين".

ونشرت أيتن الفيديو من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه: "مين؟ هاااا؟ مش سامعين صوتكوا ليه".

يذكر أن أيتن عامر طرحت مؤخرا أغنية "مثيرة للجدل" وأغنية "إفراج" من كلمات أحمد علاء الدين، وتلحين نورهان البغدادي.

ويستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، والذي يشارك في بطولته: هنا الزاهد وباسم سمرة، إخراج سارة وفيق.

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