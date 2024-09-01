أحمد الفيشاوي ينشر صورًا جديدة تجمعه بنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورا جديدة من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر الفيشاوي برفقة عائلته، وعلق على الصور قائلا: "عائلتنا وصلت إلى الجونة.. وقت العيلة.. ابني".

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: "قمرات، ربنا يحميكم، ابن الغالي، حلويات، ما شاء الله".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، وشارك بثلاثة أفلام، وهي: بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم.

فيلم "بنقدر ظروفك" شارك أحمد الفيشاوي، البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم الفنانة مي سليم، الفنانة نسرين طافش، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد محمود، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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