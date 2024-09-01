محمد السباعي لزوجته آية سماحة: أشطر وأجدع بنت.. والأخيرة: سيد الرجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد المخرج محمد السباعي زوج الفنانة آية سماحة، بدورها في مسلسل "عمر أفندي"، الذي يتم عرضه حاليًا على منصة "شاهد".

وكتب السباعي على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "أحلى وأجمل وألذ وأشطر وأنغش وأجدع بنت شفتها في حياتي، الحلوة الشاطرة المجتهدة الرايقة".

وتابع: "فخور بيكي وبنجاحك كالعادة علشان إنتي تستاهلي كل حاجة حلوة، ولسه تستاهلي أكتر وأكتر، ومتأكد إن لسه كتير أوي جاي، يا أكبر وأهم نجمة شفتها، بحبك يا لوزة"، لترد عليه معلقة: "أنت رزق ووش السعد عليا بحبك يا سبعبعتي، ربنا يخليك ليا يا سيد الرجالة".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

ويشارك ببطولة المسلسل أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة آية سماحة مسلسل "كامل العدد +1"، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.

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