الليلة.. بهاء سلطان يلتقي جمهوره في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يحيي الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيا، مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر في القاهرة الجديدة، ضمن حفلات صيف 2024.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وسبق وروج بهاء للحفل ونشر الملصق الدعائي الخاص به، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن أخر أعمال الفنان بهاء سلطان، أغنية "المزاج عناب" التي طرحها الفترة الماضية عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات زيزو العقرب، ألحان مصطفى وفقي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

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