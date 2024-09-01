رغم حذف أغانيها.. عزيز الشافعي لـ"الخليج 365": شيرين عبدالوهاب عادت بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت المطربة شيرين عبدالوهاب، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع إكس، بعد طرح أحدث أغانيها "عسل حياتي"، قبل أن يتم حذفها ، بسبب الصراع القضائي القائم بين المطربة وشركة روتانا.

مؤلف وملحن "عسل حياتي"، الفنان عزيز الشافعي، علق على الصدى الذي حققته الأغنية، والأعمال التي قدمتها المطربة شيرين عبدالوهاب، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شيرين عادت بقوة رهيبة الحمد لله، وقربت للمكانة الكبيرة التي تستحقها كأفضل مطربة عربية، رغم أخطاء نزول الأغاني، التي أتمنى حلها في أقرب وقت، حفاظا على النجاح الساحق اللي عملته أغانينا".

وتابع "مبسوط جدا إني ابقى مشارك بـ 4 أغاني منهم 2 كلماتي وألحاني في نجاح شيرين الكبير وتصدرها الساحة".

الفنان عزيز الشافعي، كتب ولحن للمطربة شيرين عبدالوهاب، أغاني "بتمنى أنساك"، و"عسل حياتي"، ولحن لها "اللي يقابل حبيبي"، و"هنحتفل"، من كلمات الشاعر تامر حسين.