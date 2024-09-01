بالصور.. محمود حميدة ومحمود قابيل في جنازة عاطف بشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- نادر نبيل

حرص النجم محمود حميدة والنجم محمود قابيل، على حضور جنازة الكاتب الراحل عاطف بشاي والتي أقيمت بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم الأحد في قاعة العزاء الخاصة بكنيسة مارمرقس كليوباترا.

عاطف بشاي كاتب وسيناريست مصري له العديد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما والدراما في مصر طوال مسيرة فنية حافلة

ومن أشهر أعمال عاطف بشاي: مسلسل "لا"، مسلسل "الطوفان"، فيلم "فوزية البرجوازية"، فيلم "محاكمة علي بابا"، مسلسل "عمارة يعقوبيان"، فيلم "ونسيت أني امرأة"، فيلم "أحوال شخصية"، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، مسلسل "النساء قادمون"