شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يلتقي اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم الأحد 1 سبتمبر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، أعضاء اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته الرابعة عشرة، والتي ستقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر التاريخية العظيمة .

حضر اللقاء النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والمنتج جابي خوري رئيس اللجنة العليا، والدكتورة أماني الطويل عضو اللجنة العليا، ومؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد الجناري، والمخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان، وأطلعت اللجنة العليا السيد الوزير علي خطة الدورة الرابعة عشرة، وإبراز دور وأهمية مهرجان الأقصر للسينما داخل القارة الأفريقية في توطيد العلاقات الثقافية، والسياحية، والاقتصادية، وذلك عبر كل دورات المهرجان السابقة وتعميقها في الدورة المقبلة.

وأكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو استمرار دعم وزارة الثقافة المصرية، ورعايتها للمهرجان لما يقوم به من دور مهم وفعال في أفريقيا، وأشار لأهمية القوة الناعمة المصرية في توطيد العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة، كما أكد علي نشر الثقافة السينمائية في الجنوب، وكذلك معظم محافظات مصر، وبخاصة نشر الفيلم الأفريقي للاطلاع علي الثقافات الأفريقية.





الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق يوم 9 يناير وتستمر حتي يوم 14 يناير 2025، بمدينة الأقصر جنوب مصر، والرئيس الشرفي للدورة المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، والمهرجان تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهى منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائيين والبنك الأهلي المصري وشركة أفلام مصر العالمية.