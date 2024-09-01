بالمايوه.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وذلك أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

ونشرت نسرين الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ممتنة لأيام الصيف المبهجة، لكل لحظة فرح لكل درس، لكل نعمة، لموج البحر ونور الشمس وللجمال الموجود بالكون، رح أشتاق للساحل".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وكالتالي: "قمر حبيبتي، يسعدلي هالطلة القمر، الجميلة، حورية البحر، جمالك وجمال ضحكتك، قمر14".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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