نجوى فؤاد: "أفضل التمثيل مع محمد إمام عن محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حلت النجمة نجوى فؤاد ضيفة على برنامج "تابوو" الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على قناة "دجلة" الفضائية، وتحدثت خلال الحلقة عن رأيها في محمد رمضان، وهل يستحق الأجر الذي يتقاضاه عن أعماله الفنية.

وقال نزار: "محمد رمضان يقولون يأخذ 50 مليون جنيه في العمل، لترد عليه: "لا مش حقيقي، رقم مبالغ فيه، ولأني مشفتش بعيني، رمضان أخره 5 مليون جنيه، يعني مش هيكون أكبر من فريد شوقي، ولا رشدي أباظة، لا صعب"،

وسألها نزار قائلا: "هل محمد رمضان نمبر وان"، لترد عليه: "لا طبعًا في ناس كتير كويسة، زي عمرو دياب، وفي تامر حسني، وفي هاني شاكر، الكل دلوقتي بيمثل ويغني، وكموهبة مش نمبر وان، وعيب أقول على نفسي نمبر وان".

وسأل نزار الفنانة نجوى لو عرض عليها فيلم بطولة محمد إمام، أو محمد رمضان، جاء ردها: "محمد إمام يتفوق على محمد رمضان، وحسب الدور والورق المكتوب، محمد إمام موهبة قوية ولسه قدامه مستقبل أكبر لأنه صغير مش كبير".

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، من أشهر أفلامها: حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران، الليلة الموعودة، بنات إبليس، ألف بوسة وبوسة.