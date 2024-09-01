نجوى فؤاد: "صوت تامر حسني بيعجبني أكتر من عمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أبدت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، رأيها في المطرب تامر حسني، خلال لقائها ببرنامج "تابوو" تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة "دجلة" الفضائية.

وقالت نجوى: "تامر حسني بحبه زي ابني وفرحانة بنجاحه أوي، ودمه خفيف على الشاشة، ونجح بالتمثيل والغناء والألحان ربنا يحميه".

وأضافت: "تامر حسني مكسر الدنيا، الهضبة كويس برضو، لكن تامر بيعجبي أكتر، صوته حلو صغير بس حلو، ووالده كان صديق ليا".

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، من أشهر أفلامها: حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران، الليلة الموعودة، بنات إبليس، ألف بوسة وبوسة.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. تشييع جثمان عاطف بشاي من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

وفاة مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب بأزمة قلبية على خشبة المسرح