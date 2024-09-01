ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "ملكة بلا منافس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطف الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وعلقت: "الحب".

وظهرت ياسمين بإطلالة مميزة، مرتدية فستان سهرة لامع باللون الأزرق، أبرز جمالها وأناقتها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "رائع أتمنى أن ألتقي والتقط صور لك مرة آخرى"، "ماشاء الله يا جمالك الله يحفظك"، "الجمال ما شاء الله"، "جميلة كالعادة يا ملكة"، "أختي الأميرة"، "جميلة كالعادة يا ملكة"، "بكل فخر صنع في مصر"، "ملكة بلا منافس".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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