تامر حسني ينشر صورًا جديدة من حفله الغنائي في الساحل ويعلق: "كانت ليلة رائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب تامر حسني، جمهوره ومتابعيها، صورًا جديدة من حفله الغنائي، الذي أمس السبت، في مراسي بالساحل الشمالي.

ونشر تامر حسني صورًا من الحفل، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "مراسي.. لقد كانت ليلة رائعة".

ويستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، والذي يشارك في بطولته: هنا الزاهد وباسم سمرة، إخراج سارة وفيق.

يذكر أن تامر حسني، انتهى مؤخرًا من تصوير وإخراج كليب أغنية "الذوق العالي" التي يقدمها بمشاركة المطرب الكبير محمد منير، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

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