هنا الزاهد تنشر صورًا جديدة مع شقيقتها.. والجمهور: باربي مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هنا، مجموعة صور مع شقيقتها نور الزاهد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دائما فتاة الصيف"، وظهرت مرتدية فستان صيفى باللون البيج.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "انظروا إلى جمالها"، "كيوت أوي"، "جمال لا نهاية له"، "أحبك كثيرًا أحبك"، "ملكة جمال"، "باربي مصر".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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