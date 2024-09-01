شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يقدم 100 سنة غناء تكريمًا لبليغ حمدي 13 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الكبير علي الحجار، عن تفاصيل حفل "100 سنة غناء"، الذي سيقام تكريمًا للموسيقار الراحل بليغ حمدي، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر المقبل، بمسرح دار الأوبرا المصرية.

ونشر الحجار عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" بوستر حفل "100 سنة غناء"، معلنًا عن مفاجأة بمشاركة الفنانين وائل الفشني، ومحمد محيي.

وقدم النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذي تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى في البداية اغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغانى