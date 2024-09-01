شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى يبدأ تصوير فيلم الحريفة 2 بعنوان الريمونتادا مع كزبرة وغزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان الشاب نور النبوى تصوير أول مشاهده في فيلم الحريفة 2 بعنوان الريمونتادا، بقيادة المخرج كريم سعد، وذلك بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد، حيث يعد الفيلم امتدادًا للجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأول من العمل كلاً من كزبرة وأحمد غزى وسليم الترك وآخرون، والفيلم من إنتاج طارق الجناينى.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من الفيلم يقوم بإخراجه كريم سعد بدلاً من رؤوف السيد الذي أخرج الجزء الأول من الفيلم، كما أن الفيلم من تأليف إياد صالح.

كما انتهى مؤخرًا نور النبوى من تصوير مسلسله 6 شهور، المقرر عرضه على منصة watch it، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج أروما استديوز، ويشارك في بطولة العمل نور إيهاب، وعدد كبيرمن ضيوف الشرف.

يشار الى أن آخر أعمال نور النبوى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى.