شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا تيتش وبنجامين وهنريكي ونجوم رحلوا على المسرح قبل فاتمان سكوب والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام أجنبية وفاة مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب، على المسرح ليرحل بشكل مفاجئ عن عمر 53 عامًا.

رحيل فاتمان سكوب بهذا الشكل ليس الأول حيث سبق ورحل المغني كوستا تيتش خلال حفله في جوهانسبورج، وكذلك هايتي مايكل بنجامين والمعروف بميكابين في حفل موسيقي في باريس، بينما رحل البرازيلى بيدرو هنريكي خلال حفله الموسيقى في مدينة باهيا.

فاتمان سكوب هو إسحاق فريمان الثالث، اشتهر باسمه المسرحي فاتمان سكوب، وهو مغني راب ومروج وشخصية إذاعية أمريكية و اشتهر بصوته الخشن والصاخب على خشبة المسرح وعرف بأغنية "Be Faithful"، التي تصدرت قوائم الأغاني في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا في أكتوبر 2003، وبلغت ذروتها ضمن العشرة الأوائل من المخططات في الدنمارك وأستراليا، وحصل على جائزة إم تي في الموسيقية لأفضل فيديو راقص.