شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء السيناريست عاطف بشاى.. ومحمد العدل ومحسن أحمد أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء السيناريست عاطف بشاى بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، وسط عدد من أقاربه وأصدقائه، كما حرص مدير التصوير محسن أحمد على والمنتج محمد العدل على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء.

وشيعت جنازة الراحل عاطف بشاى عصر اليوم بنفس الكنيسة وكان حاضرا من الفنانين الفنانان محمود حميدة ومحمود قابيل والناقدة ماجدة موريس.

وكان قد أعلن المنتج محمد العدل يوم الجمعة الماضي على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وفاة السيناريست عاطف بشاى، وعلق قائلا: وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".

وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد أصابته بنزيف في المخ استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.

وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.



عزاء السيناريست عاطف بشاى



محمد العدل يحضر عزاء عاطف بشاى