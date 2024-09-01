شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تشارك جمهور كفر الشيخ أغنية "الباب يفوت جمل" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما بمحافظة كفر الشيخ، وحرصت نيكول على تقديم مفاجأة لجمهورها في كفر الشيخ، حيث قدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "الباب يفوت جمل" لايف لجمهورها الذي تفاعل معها حيث خصتهم بالأغنية للمرة الأولى قبل إطلاقها رسميا عبر جميع منصات الموسيقى والتواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

أغنية "الباب يفوت جمل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، كما تستعد نيكول سابا لإطلاق عدداً من الأغنيات الجديدة إضافة لإحيائها عدداً من الحفلات الغنائية الفترة المقبلة.

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في كفر الشيخ، والذى حضره عدد كبير من جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.

وقدمت نيكول سابا خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها أبرزها، "سمك القرش"، "براحتي"، التوتو ني"، "قررت"، "صورة سيلفي" و"الجو حلو"، أنا طبعى كده" وهى الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها معها.

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية "خلصت خلاص" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.