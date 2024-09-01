شكرا لقرائتكم خبر عن توافد النجوم على السجادة الحمراء بافتتاح الدورة الـ 31 من المهرجان التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن والمسرح، على دار الأوبرا المصرية، لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، والتي تستمر فعالياته حتى يوم 11 سبتمبر الحالي، بمشاركة 26 عرضًا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر.

حرص عدد من النجوم على التواجد، والذين حرصوا على الظهور بإطلالات أنيقة ومثيرة، وأطلت نجمات الفن في مصر، بإطلالات ناعمة للغاية وفساتين هادئة وبسيطة، واللاتي اعتمدن صيحات متنوعة وعصرية من الأزياء.

وفي بداية الحفل حضر، الفنانين: رندا أسمر، درين شمس الدين من لبنان، علي عليان، أمل الدباس، محمد المرشدة من (الأردن)، صلاح القصب، رياض موسى سكران، نورس عادل هادي، يوسف السياف من (العراق)، محمد سيف من فرنسا)، حسن رشيد، حمد الرميحي من (قطر)، إيهاب زاهدة، أحمد أبو ثلعوم من (فلسطين)، الحسن النفالي من المغرب، عبد الحليم مسعودي، لطفي العربي، محمد الماديوني، من (تونس)، فهد ردة الحارثي، سعيد قريش، سامي الجمعان، مهند الحارثي من (السعودية)، عبدالله عبد الرسول من (الكويت)، عصام أبو القاسم من (السودان)، ناصر آل علي، سعود النقبي، حمدة الظاهري، عبدالرحمن الكأس، بسمة مبارك، محمد العامري، عبدالله مسعود، مبارك المعيني، من (الإمارات)، أيمن زيدان، عماد حلول، هشام كفارنه، من (سوريا)، عبد العزيز عبد الحميد، من (البحرين)، محمد النبهاني من (سلطنة عمان)، قاسم البياتلي من (إيطاليا)، يوسف امفزع من (المغرب)، عبد الحسين حسين من (كندا)، سارة السعدي من (اليمن).

وكان من بين أبرز الحضور: الكاتب اسماعيل عبدالله رئيس الهيئة العربية للمسرح، والكاتب غنام غنام رئيس المركز الاعلامي للهيئة العربية للمسرح، عبد الإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح، السفير على المهدي، أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، منير العرجي رئيس مهرجان قرطاج.

وحضر من النجوم الأجانب، BARBARA GRONAU، WILLY PRAGER، من (بلغاريا)، ALLAN KALDOJA من (استونيا)، IVAN MEDENICA من (صربيا)، MARIJUS IVASKEVICIU من (ليتوانيا)، RALUCA-GABRIELA PADULESCU من (رومانيا)، Natasja Francisca Maria من (هولندا)، SILJA GRUNER من (سويسرا)، ATHINA PARAPONIARI، FOIVI PATSALIDOU من (اليونان).

وحضر من النجوم المصريين، محمود حميدة، سلوى محمد علي، مدحت العدل، الفنانة سميرة عبد العزيز، محسن منصور، مارتينا عادل، السيناريست سيد فؤاد، المخرجة والمنتجة عزة الحسيني، المخرج المسرحي عادل حسان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.