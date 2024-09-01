كارول سماحة تُعلن عن ألبومها الجديد: “مختلفة” في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب طويل عن ساحة الألبومات الغنائية دام ثماني سنوات، اكتفت خلالها النجمة اللبنانية كارول سماحة بإصدار أغنيات منفردة، تعود كارول بألبوم جديد، هو العاشر في مسيرتها الفنية، ويحمل عنوان “مختلفة”.

كشفت كارول سماحة عن صورة غلاف الألبوم، معلنةً بدء مرحلة فنية جديدة ومغامرة مميزة تتمحور حول الاختلاف.

يضم الألبوم الجديد 14 أغنية، وهي: “غنوا لحبيبي”، “نفس”، “حالة تخدير”، “كتير بخاف”، “أجمل سنين”، “مختلفة”، “حبيبي سلام”، “خبيني بشنطة”، “بقيت أسد”، “بتعقد”، “طب بعدين”، “وقت الحب”، “اضحك يا قلبي”، و”وقت الحب”.

تخوض كارول سماحة في هذا الألبوم لأول مرة تجربة التلحين، حيث قامت بكتابة وتلحين 6 أغنيات. كما تتعاون في الأغنيات الأخرى مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين من لبنان ومصر.

سيصدر ألبوم كارول سماحة الجديد “مختلفة” يوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر عبر كافة المتاجر الموسيقية، بالإضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب. الألبوم من إنتاج كارول الخاص، وتوزيع رقمي من شركة Believe الفرنسية.