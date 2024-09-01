فن ومشاهير

بالصور.. بدء عزاء الكاتب عاطف بشاي بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الكبير عاطف بشاي بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة

وشيع جثمان الكاتب الكبير اليوم من كنيسة مارمرقس كليوباترا بحضور الفنان محمود حميدة والفنان محمود قابيل

عاطف بشاي كاتب وسيناريست مصري له العديد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما والدراما في مصر طوال مسيرة فنية حافلة

ومن أشهر أعمال عاطف بشاي: مسلسل "لا"، مسلسل "الطوفان"، فيلم "فوزية البرجوازية"، فيلم "محاكمة علي بابا"، مسلسل "عمارة يعقوبيان"، فيلم "ونسيت أني امرأة"، فيلم "أحوال شخصية"، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، مسلسل "النساء قادمون".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا