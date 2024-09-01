الريمونتادا.. بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان الشاب نور النبوي، بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة 2"، بعنوان "الريمونتادا".

ونشر "النبوي" صورة من كواليس "الحريفة 2"، عبر خاصية "ستوري"، بحسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلاَ: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، فيلم الحريفة 2 الريمونتادا".

وبدأ فريق عمل فيلم "الحريفة" في التحضير للجزء الثاني وسيحمل عنوان "الريمونتادا"، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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