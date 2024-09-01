بالصور.. نادين نجيم ضيفة برنامج "بيت السعد" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة نادين نجيم نسيب، ضيفة على برنامج بيت السعد، تقديم النجمين عمرو وأحمد سعد، والتي المقرر عرضها الأربعاء المقبل.

ونشرت نادين صورًا من حلقتها ببرنامج "بيت السعد"، على حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "انتظروني في برنامج بيت السعد تضحك ونشوف مين فينا سيطر؟.. الأربعاء المقبل الساعة ١٠ مساءً".



وينتمي البرنامج لنوعية المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

كانت آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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