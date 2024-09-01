محمد الشرنوبي: بمر بنفس أزمة شيرين والأغاني بقالها 5 سنين بتتحذف من يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان محمد الشرنوبي عن كواليس معاناته مع المنتجة سارة الطباخ، ومروره بنفس أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب وحذف أغانيها على موقع يوتيوب.

ونشر الشرنوبي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وتحدث قائلا: "أولًا بخصوص موضوع شيرين أنا مش فارق لي أي حاجة من اللي بيحصل غير إني سمعت صوتك، وإن إحنا جمهورك مستمتعين بصوتك وأغانيكي الجديدة، ويارب المشكلة اللي بينك وبين روتانا تخلص في أسرع وقت عشان نعرف نسمع صوتك بشكل طبيعي، والأغاني تنزل وتاخدي حقها المفروض تاخده".

وأضاف: "أنا أكتر حد في الفترة دي حاسس بشيرين هو أنا، لأن بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معها، ومن سنتين وكام شهر بالظبط طلع حكم من القضاء بانتهاء عقدي، وطلعت الشركة تقول لأ، وأنا طلعت أقول عقدي انتهاء، لحد ما طلع 3 أحكام تؤكد أن العقد انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات مع أي شركة إنتاج".

وتابع: "أكتر حاجة بتثبت أني بشتغل في التمثيل بشكل طبيعي أني ماضي مع شركة من أهم شركات الإنتاج الوطن العربي وهي شركة مزيكا للمنتج محسن جابر، ودي شركة كبيرة وعندها شؤون قانونية وبتراجع ورق اللي بيشتغل معاهم، خصوصا لو حد عنده مشكلة قانونية معروفة للرأي العام، الناس دي اتأكدت أن كل حاجة انتهت وإني معنديش أي التزامات، لأي شركة تانية ومضينا مع بعض وابتدينا نشتغل ونزلنا كذا أغنية".

واختتم محمد الشرنوبي: "المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي إن الأغاني بتفضل موجودة على كل المنصات لأن موقفها سليم، ولكن في ثغرة في قانون يوتيوب مش عارفين نتعامل معاها، لأن الثغرة دي معمولة عشان تحمي حقوق الناس ولو حد ليه حق عند حد بياخد من خلال هذه الثغرة".

وتابع: "الثغرة إني لما بنزل فيديو على يوتيوب، بيتحجب واليوتيوب بيدي مهلة للي عمل طلب 10 أيام عشان يرفع قضية، الأغنية بتتشال لغاية ما القضية تتحل في المحاكم، والقضية بتاخد وقت طويل ممكن 8 أو 10 شهور".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي طرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "استغنينا"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

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