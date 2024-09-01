شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وعمرو الليثى ومجدى أحمد على يحضرون عزاء السيناريست عاطف بشاى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي والمخرجون عمر عبد العزيز ومجدي أحمد علي وهاني لاشين وزوجته الإعلامية رشا سليمان، والفنان ناجي سعد والأب بطرس دانيال عزاء السيناريست الراحل عاطف بشاى

وبدأ عزاء السيناريست عاطف بشاى بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، وسط عدد من أقاربه وأصدقائه، كما حرص مدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمد العدل على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء.

وشيعت جنازة الراحل عاطف بشاى عصر اليوم بنفس الكنيسة وكان حاضرا من الفنانين الفنانان محمود حميدة ومحمود قابيل والناقدة ماجدة موريس.

وكان قد أعلن المنتج محمد العدل يوم الجمعة الماضي على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وفاة السيناريست عاطف بشاى، وعلق قائلا: وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".

وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد أصابته بنزيف في المخ استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.

وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي



اشرف زكي ومنير مكرم



اشرف زكي



اشرف زكيب يقدم التعازي



الحزن يخيم على اسرة عاطف بشاي والحضور



الفنان علي الحجار وزوجته في عزاء عاطف بشاى



المخرج مجدي احمد علي وعمرو الليثي



المخرج هاني لاشين وعمرو الليثي



بطرس دانيال والمخرج عمر عبد العزيز



بطرس دانيال يصافح لطفي بيب



جانب من حضور عزاء عاطف بشاى



عزاء عاطف بشاى



على الحجار وبطرس دانيال



على الحجار وزوجته



عمرو الليثي والفنان ناجي سعد



عمرو الليثي والكاتبة دينا شرف الدين



عمرو الليثي والمخرج عمر عبد العزيز



عمرو الليثي ومحمد العدل



عمرو الليثي ومدير التصوير محسن احمد



عمرو الليثي يقدم واجب العزاء



لطفي لبيب وبطرس دانيال



محسن احمد مدير التصوير



محمد العدل ومجدي احمد على وناجي سعد



ناجى سعد وعمرو الليثي