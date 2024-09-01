شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الفيوم السينمائي يعلن تفاصيل مسابقات وجوائز الدورة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تفاصيل مسابقات الدورة الأولى من المهرجان التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 من نوفمبر المقبل.

وكشف مهرجان الفيوم عن تفاصيل المسابقات؛ حيث تنقسم إلى «المسابقات الدولية للأفلام الطويلة والقصيرة» و«البانوراما.. خارج المسابقة» و«مسابقة أفلام الطلبة»

المسابقة الأولى بالمهرجان هي المسابقة الدولية للفيلم الروائي والتسجيلي والتحريك الطويل، وحددت إدارة المهرجان أنه يجب ألا تقل الأفلام عن ٦٠ دقيقة وألا تكون الأفلام المشاركة قد سبق عرضها تجاريًا في مصر أو شاركت في مهرجان مصري، وأن تكون الأفلام المشاركة من إنتاج العام الحالي أو السابق وأن تكون الأفلام مترجمة إلى اللغة الإنجليزية كما أتاحت إدارة المهرجان أن يشارك أكثر من فيلم من الدولة الواحدة.

وتمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية في المسابقة: «جائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن سيناريو وجائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن وجائزة أحسن ممثل.

ويضم مهرجان الفيوم مسابقة دولية للفيلم الروائي والتسجيلي والتحريك القصير، وتم الإعلان عن شروطها وهي أنه يجب ألا تزيد الأفلام عن 30 دقيقة، وألا تكون الأفلام شاركت في مهرجان مصري وأن تكون الأفلام المشاركة من إنتاج العام الحالي أو السابق وأن تكون الأفلام مترجمة إلى اللغة الانجليزية، ويتم منح جائزة أفضل فيلم روائي قصير وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (جائزة للروائي، جائزة للتسجيلي القصير).

وخارج المسابقات الرسمية تتواجد عروض البانوراما وفيها تعرض الأفلام من نوعيات مختلفة، ولا يشترط سنة معينة للإنتاج للسماح بمشاركة أكبر عدد من الأفلام.

وفي مفاجأة من إدارة المهرجان، قررت إدارة مهرجان الفيوم تخصيص مسابقة خاصة لأفلام الطلبة وسيتم منح الفائزين جوائز مختلفة لتشجيع الطلاب على التواجد في الساحة السينمائية بشكل مميز.

وقال المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرية، إن إدارة المهرجان حرصت خلال وضع اللائحة، أن تكون هناك مسابقات متنوعة ومميزة كما كان هناك إجماعا على دعم أفلام الطلبة من خلال قسم خاصة بها مشيرا إلى أنه سيكون هناك برامجا وورشا مميزة على مدار أيام المهرجان بالإضافة إلى العروض السينمائية في المسابقات المختلفة.

يذكر أن آخر موعد لاستلام الأفلام المشاركة في المسابقات هو ٣٠ أكتوبر المقبل